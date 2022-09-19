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Брат Магомеда Исмаилова высказался по поводу конфликта Хабиба и Чимаева

Брат Магомеда Исмаилова высказался по поводу конфликта Хабиба и Чимаева
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Известный тренер Рамазан Исмаилов, являющийся братом Магомеда Исмаилова, дал комментарий по поводу конфликта между Хабибом Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым.

«Критика Хабиба в адрес Чимаева? Меня спрашивали про это. Не хочу комментировать. Они оба близкие для меня люди. Я и Хамзата лично знаю. Хороший и уважительный парень за пределами ринга. Очень простой. Уважаю двоих.

Оба – спортсмены высокого уровня. Один достиг вершины и доказал, что является сильнейшим бойцом вне зависимости от веса, а другой идёт к этому такими же шагами и даже быстрее.

Кого дать Чимаеву? Разве что Колби Ковингтона. Он единственный, кто задаёт темп боя. У него есть характер, и он может оказаться неудобным. В других боях в 77 кг я вижу фаворитом только Чимаева», — приводит слова Исмаилова Metaratings.

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