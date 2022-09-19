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Емельяненко объявил, под каким бойцовским именем будет выступать

Емельяненко объявил, под каким бойцовским именем будет выступать
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в социальных сетях новое видео, где объявил о своём новом прозвище.

«Александр «ФЕНИКС» Емельяненко. В народном голосовании о моём новом бойцовском имени за явным преимуществом победил вариант «ФЕНИКС». Мне очень понравился этот вариант, всем спасибо за активное участие», — написал Емельяненко под видео в своём телеграм-канале, где он предстал с крыльями.

Емельяненко объявил под каким бойцовским именем будет выступать

Последние несколько месяцев Александр Емельяненко тренировался в зале RCC в Екатеринбурге. Российский боец завершил подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.

Бой состоится 24 сентября.

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