Емельяненко объявил, под каким бойцовским именем будет выступать
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в социальных сетях новое видео, где объявил о своём новом прозвище.
«Александр «ФЕНИКС» Емельяненко. В народном голосовании о моём новом бойцовском имени за явным преимуществом победил вариант «ФЕНИКС». Мне очень понравился этот вариант, всем спасибо за активное участие», — написал Емельяненко под видео в своём телеграм-канале, где он предстал с крыльями.
Емельяненко объявил под каким бойцовским именем будет выступать
Последние несколько месяцев Александр Емельяненко тренировался в зале RCC в Екатеринбурге. Российский боец завершил подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
Бой состоится 24 сентября.
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