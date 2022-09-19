Конор Макгрегор рассказал, что он употребляет, чтобы поддерживать себя в форме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о том, что он употребляет, чтобы держать хорошую форму.
«Proper Twelve и Forged Irish Stout. Подаётся вместе с моей собственной органически выращенной ирландской говядиной, приготовленной на горячем камне. TIDL от боли», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Конор Макгрегор показал, как проводит время с дочкой:
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