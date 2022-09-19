Костя Цзю назвал главный фактор победы Канело над Головкиным
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Сауля Канело Альвареса над Геннадием Головкиным.
«Я изначально был уверен в победе Альвареса и считал его абсолютным фаворитом. Но могу сказать, что бой в итоге был равный. Результат полностью зависел от судей, и они отдали победу Канело. Его единственным преимуществом был возраст, и именно он сыграл главную роль в победе.
Стоит ли ждать четвёртый поединок? Зависит от предложения. Есть выражение «деньги говорят». Если обоим предложат хорошие деньги, то увидим ещё один бой», — приводит слова Цзю «РБК Спорт».
Сауль Альварес в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе одержал победу над Геннадием Головкиным единогласным решением судей.
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