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Костя Цзю назвал главный фактор победы Канело над Головкиным

Костя Цзю назвал главный фактор победы Канело над Головкиным
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Сауля Канело Альвареса над Геннадием Головкиным.

«Я изначально был уверен в победе Альвареса и считал его абсолютным фаворитом. Но могу сказать, что бой в итоге был равный. Результат полностью зависел от судей, и они отдали победу Канело. Его единственным преимуществом был возраст, и именно он сыграл главную роль в победе.

Стоит ли ждать четвёртый поединок? Зависит от предложения. Есть выражение «деньги говорят». Если обоим предложат хорошие деньги, то увидим ещё один бой», — приводит слова Цзю «РБК Спорт».

Сауль Альварес в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе одержал победу над Геннадием Головкиным единогласным решением судей.

Канело не оставил шансов Головкину. Удивительно, что бой не закончился нокаутом Канело не оставил шансов Головкину. Удивительно, что бой не закончился нокаутом
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