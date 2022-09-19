Портер – о бое Канело и Головкина: что делают судьи, чтобы выставить такой счёт?

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор, американец Шон Портер высказался о третьем поединке между средневесами Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который состоялся вчера, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Я засчитал Головкину три раунда и написал об этом в социальных сетях. Я не знаю, как судить поединок профессиональных боксёров, но у меня получилось 9-3. Мы с Дэниелом Джейкобсом являемся экс-чемпионами мира, и у нас обоих получилось 9-3.

Чем занимаются судьи, которые выставили совершенно отличный счёт? Мы только что ответили на этот вопрос – они не являются боксёрами», – сказал Портер в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее поединок Альвареса и Головкина раскритиковал бывший промоутер мексиканца Оскар де ла Хойя.