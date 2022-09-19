Победитель боя Дацик – А. Емельяненко может провести поединок с Исмаиловым

Победитель боксёрского поединка между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком встретится со звёздным соотечественником Магомедом Исмаиловым, сообщил на пресс-конференции глава промоушена Hardcore Boxing Анатолий Сульянов.

Ожидается, что встреча состоится в декабре. Примечательно, что 7 октября Исмаилов также проведёт боксёрский поединок – в рамках шоу от промоушена Pravda он сразится с сербом Александром Иличем.

Напомним, поединок Дацик – Емельяненко состоится 24 сентября в Москве. В своём последнем бою Дацик одолел бразильца Антониу Силву, поединок завершился во втором раунде после атаки россиянина. Емельяненко в феврале провёл поединок на голых кулаках с американским ветераном Джеффом Монсоном и победил единогласным решением судей.