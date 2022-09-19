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Роберто Дюран: Головкин выглядел ленивым в бою с Канело. Ему пора на пенсию

Роберто Дюран: Головкин выглядел ленивым в бою с Канело. Ему пора на пенсию
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный панамец Роберто Дюран высказался о третьем поединке между средневесами Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который состоялся вчера, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Я считал, что Канело будет оказывать большее давление. Головкин также не продемонстрировал прессинг. Ему пора на пенсию, он проиграл Канело. Он больше не является прежним бойцом. Он выглядел ленивым. Его ум не помог ему, он плохо соображал, а в ринге нужно много думать» – сказал Дюран в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее экс-чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко высказал предположение, согласно которому Головкин травмировался перед боем.

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