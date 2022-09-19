Сехудо: Чимаев не вернётся в полусредний вес, если не перестроит тренировки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) Хамзат Чимаев больше не сможет уложиться в лимит дивизиона, если не внесёт корректировки в подготовку.

Напомним, перед своим последним выступлением Чимаев провалил взвешивание, превысив допустимый лимит более чем на 3 кг.

«Он не вернётся, если не исправит всё. В противном случае он больше никогда не сделает вес. Поверьте мне, даже если у вас большие яйца, у вас не получится, учитывая настолько большой перевес.

Просто представьте, он изо всех сил пытался ужаться до 80 кг. Вы знаете, он сделал всё возможное. Его тренер сказал, что его язык стал белым, его рвало. Я проходил через это. Ему придётся перестроить свои тренировки», – сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Helen Yee.