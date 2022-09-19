Макс Холлоуэй и Генри Сехудо прокомментировали уход Жозе Альдо из MMA

Экс-чемпионы UFC американцы Макс Холлоуэй и Генри Сехудо прокомментировали в социальных сетях новость об уходе из MMA бывшего обладателя титула организации бразильского ветерана Жозе Альдо.
Сехудо: «Мне всегда интересно, что могло бы произойти. Я провёл полноценную подготовку к бою с Жозе Альдо в Бразилии, но коронавирус всё изменил. Я с нетерпением ожидал вызова и сумасшедшей атмосферы. Счастливой отставки одному из лучших полулегковесов в истории MMA».
Холлоуэй: «Король Рио-де-Жанейро! Что за карьера, брат! Наслаждайся пенсией. Отведай асаи с кешью и сухим молоком за меня».
Альдо дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду. Всего же в UFC бразилец выступил 20 раз.
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