Сауль Альварес объяснил, почему устал в третьем бою с Головкиным

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес признался, что устал в третьем бою с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
По словам Канело, на это повлияла подготовка, в которой отсутствовала взрывная работа. Причину же отказа от неё боец не назвал.
«Я считаю, что ближе к концу поединка начал немного уставать. И это произошло из-за того, что у нас не было возможности проводить взрывную работу в зале. Но, учитывая проблемы, которые у нас были, я доволен выступлением», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.
Ранее звезда UFC американец Нейт Диаз объяснил, почему третий бой Канело и Головкина не закончился нокаутом.
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