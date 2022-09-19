Мурат Гассиев вошёл в топ-15 мирового рейтинга по версии IBF

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (29-1, 22 KO) вошёл в обновлённый рейтинг супертяжёлого веса Международной боксёрской федерации (IBF).
Чемпион: Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина
1. Филипп Хргович (15-0, 12 KO), Хорватия
2. вакантно
3. Энди Руис-младший (35-2, 22 KO), США
4. Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), Великобритания
5. Мартин Баколе (18-1, 13 KO), Демократическая Республика Конго
6. Агит Кабайел (22-0, 14 KO), Германия
7. Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO), Куба
8. Тони Йока (11-1, 9 KO), Франция
9. Диллиан Уайт (28-3, 19 KO), Великобритания
10. Отто Валлин (24-1, 14 KO), Швеция
11. Мурат Гассиев (29-1, 22 KO), Россия
Ранее тренер россиянина Виталий Сланов сообщил сроки возвращения бойца на ринг.
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