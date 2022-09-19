Мурат Гассиев вошёл в топ-15 мирового рейтинга по версии IBF

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (29-1, 22 KO) вошёл в обновлённый рейтинг супертяжёлого веса Международной боксёрской федерации (IBF).

Чемпион: Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина

1. Филипп Хргович (15-0, 12 KO), Хорватия

2. вакантно

3. Энди Руис-младший (35-2, 22 KO), США

4. Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), Великобритания

5. Мартин Баколе (18-1, 13 KO), Демократическая Республика Конго

6. Агит Кабайел (22-0, 14 KO), Германия

7. Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO), Куба

8. Тони Йока (11-1, 9 KO), Франция

9. Диллиан Уайт (28-3, 19 KO), Великобритания

10. Отто Валлин (24-1, 14 KO), Швеция

11. Мурат Гассиев (29-1, 22 KO), Россия

Ранее тренер россиянина Виталий Сланов сообщил сроки возвращения бойца на ринг.