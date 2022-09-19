Дмитрий Кудряшов высказался о возможном бое с Муратом Гассиевым
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Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов (25-5, 24 KO) высказался о потенциальном поединке с бывшим объединённым чемпионом дивизиона и соотечественником Муратом Гассиевым (29-1, 22 KO), в настоящий момент выступающим в супертяжёлом весе
«Вышел бы, если бы предложили поединок? Ну а почему нет? Конечно. Поединок, я думаю, будет. Может быть, не сейчас, но весной.
Это интересное противостояние для России. Мурата знают, меня знают. Это всяко смотрибельнее, чем его крайний соперник. Поэтому, мне кажется, это будет интереснее. И мне самому интересно», – сказал Кудряшов в YouTube-подкасте Григория Дрозда.
Ранее в команде Мурата Гассиева озвучили сроки его следующего поединка.
Новость по темеВ команде Мурата Гассиева назвали сроки его следующего боя
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