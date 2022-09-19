Кудряшов: перед боем с Тищенко согнал 23 кг. Кровь сгустилась настолько, что рвало

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов (25-5, 24 KO), в июне дебютировавший в супертяжёлом весе, рассказал о проблемах с весом перед поединком с соотечественником Евгением Тищенко (10-1, 7 KO), который состоялся в сентябре 2021 года.
«Я уже давно не крузер. Прямо сейчас вешу 115 кг, а был 123. Поэтому последние бои получились такими скомканными, приходилось сгонять более 20 кг. Перед Тищенко после крайней ванны меня рвало. Началась рвота, я говорю: «Док, это что такое?» Мне ответили, кровь сгустилась настолько, что организм подумал, будто я отравился.
Звонишь в отель перед заселением и спрашиваешь: «У вас есть ванна с горячей водой?» Насыпаешь туда соли пару пачек, вода горячая, ложишься, 15 минут лежишь. Достают тебя, одеваешь быстро костюм для весосгонки, ложишься на кровать, и тебя закутывают, минут на 40. Дальше раздеваешься, смотришь, сколько ушло», – сказал Кудряшов в YouTube-подкасте Григория Дрозда.
- 19 сентября 2022
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:40
-
22:17
-
21:59
-
21:58
-
20:44
-
20:05
-
20:04
-
19:35
-
19:04
-
18:22
-
18:03
-
17:52
-
17:21
-
16:54
-
15:55
-
13:59
-
13:38
-
12:57
-
12:36
-
10:55
-
10:54
-
10:24
-
09:46
-
08:44
-
00:27
- 18 сентября 2022
-
23:33
-
23:16
-
22:50
-
22:26
-
21:44
-
21:06
-
20:52