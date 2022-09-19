Кудряшов: перед боем с Тищенко согнал 23 кг. Кровь сгустилась настолько, что рвало

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов (25-5, 24 KO), в июне дебютировавший в супертяжёлом весе, рассказал о проблемах с весом перед поединком с соотечественником Евгением Тищенко (10-1, 7 KO), который состоялся в сентябре 2021 года.

«Я уже давно не крузер. Прямо сейчас вешу 115 кг, а был 123. Поэтому последние бои получились такими скомканными, приходилось сгонять более 20 кг. Перед Тищенко после крайней ванны меня рвало. Началась рвота, я говорю: «Док, это что такое?» Мне ответили, кровь сгустилась настолько, что организм подумал, будто я отравился.

Звонишь в отель перед заселением и спрашиваешь: «У вас есть ванна с горячей водой?» Насыпаешь туда соли пару пачек, вода горячая, ложишься, 15 минут лежишь. Достают тебя, одеваешь быстро костюм для весосгонки, ложишься на кровать, и тебя закутывают, минут на 40. Дальше раздеваешься, смотришь, сколько ушло», – сказал Кудряшов в YouTube-подкасте Григория Дрозда.