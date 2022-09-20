Сергей Ковалёв начал подготовку к следующему бою

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) сообщил в социальных сетях о возвращении к тренировкам для подготовки к следующему выступлению.
«Время вернуться к тяжёлой работе», – написал боксёр, опубликовав фото из зала.
Фото: из личного архива Сергея Ковалёва
После досрочного поражения от мексиканца Сауля Альвареса в ноябре 2019 года Ковалёв взял паузу на полтора года, после чего объявил о своём возвращении, однако уже в первый тяжёлый вес (до 90,7 кг). Причиной такого решения послужили тяжёлые весогонки спортсмена.
В мае россиянин успешно вернулся на ринг, победив единогласным решением судей по итогам десяти раундов болгарина Тервела Пулева (16-1, 13 KO). 2 апреля Ковалёву исполнилось 39 лет.
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