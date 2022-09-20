Коста: конечно, Чимаев не сделал вес из-за меня, я украл у него всё

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста высказался о проваленном взвешивании шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева перед турниром UFC 279.
«Я украл часть его кайфа. Я украл его сон, украл его кепку, украл его главный бой. Я украл всё. Чимаев, тебе нужно что-то делать, ублюдок. Я украл всё, что у тебя было. Украл твою кепку, твой ночной сон, твоё взвешивание. Поэтому я думаю, что мне нужно подраться с этим парнем. Конечно, он не сделал вес из-за меня, потому что стал таким злым, таким напряжённым, почти сдался. Он точно сдался. Я украл у него всё», — приводит слова Косты MMA Fighting.
Напомним, перед своим последним выступлением Чимаев провалил взвешивание, превысив допустимый лимит более чем на 3 кг. Хамзат должен был встретиться с Нейтом Диазом, однако из-за проваленного взвешивания в итоге дрался с Кевином Холландом, которого победил в первом раунде.
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