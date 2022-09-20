Конор Макгрегор: смотри на победителей, будь победителем!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором оставил послание болельщикам.

«Будь благодарен людям, которые разговаривают с тобой как с победителем ещё до того, как ты начал выигрывать.



Будь этим человеком! Победители видят победителей, лузеры видят лузеров. Смотри на победителей, будь победителем!» — написал Макгрегор.

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: