Конор Макгрегор: смотри на победителей, будь победителем!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором оставил послание болельщикам.
«Будь благодарен людям, которые разговаривают с тобой как с победителем ещё до того, как ты начал выигрывать.
Будь этим человеком! Победители видят победителей, лузеры видят лузеров. Смотри на победителей, будь победителем!» — написал Макгрегор.
Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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