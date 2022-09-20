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Пауло Коста и Хасбик развязали конфликт в соцсетях

Пауло Коста и Хасбик развязали конфликт в соцсетях
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста написал негативный комментарий в адрес популярного блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. Тот ответил.

«Если вы не ненавидите этого ребёнка, вы странный человек. Спокойной ночи», — написал Коста в социальных сетях в ответ на видео, где Хасбик тренируется.

«Все эти жёсткие разговоры – от людей, которые никогда не знали меня. Вы так же плохи, как и Конор Макгрегор», — ответил Хасбик.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг.

Магомедов уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Даны Уайта, он находился в углу российского бойца Ислама Махачева вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:

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