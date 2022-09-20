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Мэнни Пакьяо подписал контракт на выставочный бой

Мэнни Пакьяо подписал контракт на выставочный бой
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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 43-летний Мэнни Пакьяо подписал контракт на выставочный бой с французским боксёром Джабером Зайани.

По данным газеты Manila Times, контракты на выставочный бой были официально подписаны в начале прошлой недели в доме Пакьяо в Макати Сити.

Поединок будет проходить в течение восьми раундов в восьмиунциевых перчатках в феврале на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC. В этом году боксёр проиграл на выборах президента Филиппин. В декабре он также должен провести выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне Ди Кей Йо.

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