Нганну: я не получал от UFC никаких предложений, но я не собираюсь никуда уходить

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался по поводу своего контракта с промоушеном.

«Мой контрактный статус остаётся прежним, я не получал от UFC никаких предложений. Думаю, они не торопятся. Я тоже не тороплюсь.



Я не собираюсь никуда уходить, так что торопиться некуда. Конечно, я всё ещё заинтересован в поединке с Тайсоном Фьюри.



Чем бы это ни закончилось, возможность участия в боксёрских матчах должна быть прописана в моём контракте», — сказал Нганну в подкасте MMA on SiriusXM.

Свой последний поединок Нганну провёл в январе этого года на турнире UFC 270. Фрэнсис одержал победу над Сирилом Ганом единогласным решением судей. Всего у камерунского бойца 20 боёв в MMA и 17 побед в них.