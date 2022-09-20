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Нганну: я не получал от UFC никаких предложений, но я не собираюсь никуда уходить

Нганну: я не получал от UFC никаких предложений, но я не собираюсь никуда уходить
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался по поводу своего контракта с промоушеном.

«Мой контрактный статус остаётся прежним, я не получал от UFC никаких предложений. Думаю, они не торопятся. Я тоже не тороплюсь.

Я не собираюсь никуда уходить, так что торопиться некуда. Конечно, я всё ещё заинтересован в поединке с Тайсоном Фьюри.

Чем бы это ни закончилось, возможность участия в боксёрских матчах должна быть прописана в моём контракте», — сказал Нганну в подкасте MMA on SiriusXM.

Свой последний поединок Нганну провёл в январе этого года на турнире UFC 270. Фрэнсис одержал победу над Сирилом Ганом единогласным решением судей. Всего у камерунского бойца 20 боёв в MMA и 17 побед в них.

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