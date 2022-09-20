Шон О’Мэлли рассказал, как он готовится к бою с Яном

Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли рассказал о своей подготовке к поединку с россиянином Петром Яном.

«Я никогда не отсматриваю поединки своих соперников. Был только один раз, когда я перед встречей с Муньосом глянул его бой против Круза. Но перед предстоящей встречей с Яном я посмотрел гораздо больше материала. Я не прям сильно углублялся, но я глянул некоторые записи, которые мне прислали.



И у нас чертовски хорошие спарринг-партнёры. Сейчас это Маркус и Джек, мой приятель из Британии. Он только недавно прилетел, и он пробудет с нами до конца лагеря. Джек быстрый, мелкий засранец с хорошим боксом. А Маркус – тот человек, который работает в разных стойках и прессингует оппонентов так же, как это делает Пётр», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.