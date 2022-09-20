Экс-боец UFC Биспинг: Хабиб защищает своего мальчика Махачева

Бывший боец UFC Майкл Биспинг отреагировал на слова экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Чарльз Оливейра не приедет в Абу-Даби.



Нурмагомедов в социальных сетях написал, что Оливейра не приедет на титульный поединок с Исламом Махачевым и его заменит Бенеил Дариуш.



«Хабиб просто защищает своего мальчика. Махачев — его протеже. Нурмагомедов его тренирует, он его наставник, так что и говорит всё, что захочет. Безусловно, Хабиб Нурмагомедов — легенда и, возможно, величайший боец всех времён. Я очень его уважаю, но Хабиб и сам несколько раз провалил взвешивание. Я его фанат, не хочу говорить ничего плохого, но и ему не стоит говорить такое», — заявил Биспинг в своём подкасте.



Бой Махачева с Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280.

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