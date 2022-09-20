Ломаченко: Головкин, вероятно, уже слишком стар. Он мог бы уйти из бокса
Поделиться
Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).
«Канело был хорош. Хотя, вероятно, Геннадий уже слишком стар», – сказал украинец в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры Головкиным после поражения, Ломаченко ответил, что рассматривает такой вариант: «Не знаю, это его решение. Я считаю его легендой, он мог бы уйти».
Ранее в интервью Ломаченко высказался о возможной травме Головкина в третьем бою с Альваресом.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
20:08
-
19:54
-
18:57
-
18:43
-
18:32
-
18:26
-
18:05
-
17:49
-
16:35
-
15:35
-
14:31
-
13:39
-
12:10
-
11:57
-
10:51
-
09:38
-
08:18
-
03:55
-
00:55
-
00:37
- 19 сентября 2022
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:40
-
22:17
-
21:59
-
21:58
-
20:44
-
20:05
-
20:04
-
19:35
-
19:04
-
18:22
-
18:03
-
17:52
Партнерский контент