Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко: Головкин, вероятно, уже слишком стар. Он мог бы уйти из бокса

Ломаченко: Головкин, вероятно, уже слишком стар. Он мог бы уйти из бокса
Комментарии

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).

«Канело был хорош. Хотя, вероятно, Геннадий уже слишком стар», – сказал украинец в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры Головкиным после поражения, Ломаченко ответил, что рассматривает такой вариант: «Не знаю, это его решение. Я считаю его легендой, он мог бы уйти».

Ранее в интервью Ломаченко высказался о возможной травме Головкина в третьем бою с Альваресом.

Новость по теме
«Он работал одной рукой». Ломаченко заподозрил у Головкина проблемы со здоровьем
40-летнего Головкина хотят выжать до последнего. WBA дала ветерану нереальный срок для боя 40-летнего Головкина хотят выжать до последнего. WBA дала ветерану нереальный срок для боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022