Ломаченко: Головкин, вероятно, уже слишком стар. Он мог бы уйти из бокса

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).

«Канело был хорош. Хотя, вероятно, Геннадий уже слишком стар», – сказал украинец в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры Головкиным после поражения, Ломаченко ответил, что рассматривает такой вариант: «Не знаю, это его решение. Я считаю его легендой, он мог бы уйти».

Ранее в интервью Ломаченко высказался о возможной травме Головкина в третьем бою с Альваресом.