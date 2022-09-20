Шон О’Мэлли поставил под сомнение готовность Чимаева к бою с Костой

Звёздный боец UFC Шон О’Мэлли считает, что шведский полусредневес Хамзат Чимаев не станет в ближайшее время подниматься в средний дивизион (до 84 кг), чтобы бросить вызов его лучшим представителям, включая бразильца Пауло Косту.

«Не похоже, что Чимаев хочет подняться в средний вес, и это удивляет, ведь он большой и чертовски обученный. И он, должно быть, уверен в себе. Коста – вот о ком я говорю. Не уверен, что он стремится к этим боям. В среднем весе большие мальчики.

Допустим, у вас хорошая защита от джиу-джитсу и Чимаев сбивает вас с ног, после чего игра переходит на пол. Второй раунд, вы снова на ногах, а Чимаев устал. Топовых парней не так-то просто поймать на приём», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.