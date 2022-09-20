ESPN представил список лучших боксёров мира до 25 лет

Американский телеканал ESPN составил список 25 лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории до 25 лет.
Возглавил рейтинг абсолютный чемпион мира в лёгком весе 23-летний американец Дэвин Хэйни. Ниже приведён топ-10:
1. Дэвин Хэйни (28-0, 15 KO), лёгкий вес (до 61,2 кг), США
2. Джесси Родригес (17-0, 11 KO), второй наилегчайший вес (до 52,2 кг), США
3. Вёрджил Ортис (19-0, 19 KO), полусредний вес (до 66,7 кг), США
4. Джунто Накатани (23-0, 18 KO), наилегчайший вес (до 50,8 кг), Япония
5. Райан Гарсия (23-0, 19 KO), первый полусредний вес (до 63,5 кг), США
6. Себастьян Фундора (19-0-1, 13 KO), первый средний вес (до 69,9 кг), США
7. Дэвид Моррелл (7-0, 6 KO), второй средний вес (до 76,2 кг), Куба
8. Джаред Андерсон (12-0, 12 KO), супертяжёлый вес, США
9. Ксандер Зайас (14-0, 10 KO), первый средний вес (до 69,9 кг), Пуэрто-Рико
10. Брэндан Ли (26-0, 22 KO), первый полусредний вес (до 63,5 кг), США
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