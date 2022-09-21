Марлон Вера: я следующий в очереди на чемпионский бой

Пятый номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) UFC эквадорец Марлон Вера считает, что именно он станет претендентом на бой за титул, который 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) разыграют американцы Ти Джей Диллашоу и Алджэмейн Стерлинг.

«Я считаю, что меня ожидает чемпионский бой. Я делаю то, что хотят видеть в UFC. Я поставил Дану Уайта на ноги, ему нравятся такие выступления. Все хотят видеть, как я вырубаю соперников. Думаю, я следующий в очереди», – приводит слова бойца издание MMA News.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 41 в августе Вера нокаутировал в четвёртом раунде экс-чемпиона дивизиона американского ветерана Доминика Круза. Ещё один претендент на титул россиянин Пётр Ян также выступит на UFC 280 и проведёт поединок с американцем Шоном О’Мэлли.