Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марлон Вера: я следующий в очереди на чемпионский бой

Марлон Вера: я следующий в очереди на чемпионский бой
Комментарии

Пятый номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) UFC эквадорец Марлон Вера считает, что именно он станет претендентом на бой за титул, который 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) разыграют американцы Ти Джей Диллашоу и Алджэмейн Стерлинг.

«Я считаю, что меня ожидает чемпионский бой. Я делаю то, что хотят видеть в UFC. Я поставил Дану Уайта на ноги, ему нравятся такие выступления. Все хотят видеть, как я вырубаю соперников. Думаю, я следующий в очереди», – приводит слова бойца издание MMA News.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 41 в августе Вера нокаутировал в четвёртом раунде экс-чемпиона дивизиона американского ветерана Доминика Круза. Ещё один претендент на титул россиянин Пётр Ян также выступит на UFC 280 и проведёт поединок с американцем Шоном О’Мэлли.

Новость по теме
Стерлинг назвал приоритетных соперников в случае победы над Диллашоу, Ян не попал в список
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022