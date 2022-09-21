А. Емельяненко: пресса сделала из меня антиспортсмена

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу критики в свой адрес.

«Критики меня забавляют. Куда ветер подует — туда они свою задницу и подставляют. Как общество скажет, так и они заявляют. И это не только обычные люди, но и профессиональные спортсмены. Я говорил им об этом в лицо. Но они сразу сидят, смотрят, видят, что я набрал хорошую форму. У меня вся жизнь такая. Я на улице вырос. Ночами бегал хулиганил, днём тренировался, ездил выступал на соревнованиях.



Где-то подходил не в лучшей форме, спустя рукава, но в большинстве случаев из меня такого антиспортсмена сделала пресса. Народу неинтересно смотреть на культ семьи, правильный образ жизни, тренировочный процесс. Им нравится поковыряться в грязном белье, а у меня двери открыты.



Иногда я из прессы узнаю о себе что-то новое. Думаешь: «Да, вот это интересно». Ещё подольешь туда керосинчику — мне звонки начинаются», — сказал Емельяненко на пресс-конференции промоушена Hardcore Boxing.