А. Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком. Видео

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал свой спарринг с девушкой перед боем с Вячеславом Дациком.

Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком:

Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.