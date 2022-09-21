А. Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком. Видео
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал свой спарринг с девушкой перед боем с Вячеславом Дациком.
Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком:
Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
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