Нурулло Алиев победил в шоу Даны Уайта и подписал контракт с UFC

22-летний представитель Таджикистана Нурулло Алиев стал победителем в шоу Даны Уайта, после чего подписал контракт с UFC.
Алиев стал первым бойцом из Таджикистана, который выступит в промоушене. На турнире Dana White's Contender Series, в рамках которого проходит отбор новых бойцов для UFC, Алиев победил 27-летнего американца Джоша Уика техническим нокаутом в первом раунде.
Стоит отметить, что Алиев также выступал на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоялся в сентябре 2021 года. Тогда он проводил бой с россиянином Кириллом Крюковым и одержал победу.
Алиев выступает в лёгкой весовой категории. На его счету – 7 побед, 0 поражений, 0 ничьих в профессиональных смешанных единоборствах. Две победы Нурулло одержал нокаутом, ещё пять – решением судей.
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