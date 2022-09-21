Чендлер: Фергюсону обязательно нужно сделать перерыв
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался по поводу своего соотечественника Тони Фергюсона.
«Мне нравится Тони, я его фанат, и все те годы, что он дерется в UFC, за ним было невероятно интересно наблюдать. Не хочу ему указывать, но я желаю ему всего самого наилучшего, поэтому очень надеюсь на то, что он возьмет небольшой перерыв и отдохнет.
Честно говоря, я считаю безумием тот факт, что он выходил в октагон в прошлые выходные, потому что я ещё не дрался, а он был тем, кто оказался в нокауте в нашем поединке. Ему нужно обязательно сделать перерыв, дать своему телу отдохнуть и восстановиться», — сказал Чендлер на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Майкл Чендлер оценил соус, который производит Дастин Порье:
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