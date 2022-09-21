Емельяненко ударил Дацика по плечу на дуэли взглядов

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса 24 сентября. Сегодня в Москве состоялась дуэль взглядов, во время которой Емельяненко ударил Дацика по плечу.

После этого Дацик ответил: «Комары, что ли, тут летают? Комарик какой-то или мошка».

Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.