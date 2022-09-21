Дацик: оторву Емельяненко голову и поиграю в футбол

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался по поводу предстоящего поединка с Александром Емельяненко.
«Никакого решения быть не может. При любом решении тебя всегда обокрадут, поэтому нужно выигрывать только нокаутом. Если не нокаутировал соперника – практически проиграл. С учётом нашей личной разборки, того, что мы уже наговорили друг другу, может быть только нокаут. В нокауте будет Саша. Как всегда – Сане оторву голову, придётся поиграть в футбол, хотя нехорошая игра, не русская», – сказал Дацик на пресс-конференции.
Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
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