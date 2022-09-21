Мейвезер рассказал, когда он собирается провести бой с Конором Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер сообщил, что собирается в 2023 году провести бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Сейчас я жду бой против Микуру Асакуры. После этого в ноябре я проведу выставочный бой, а в 2023 году собираюсь подраться с Конором Макгрегором. Пока не знаю, будет ли это показательный бой или настоящий поединок. Но были разговоры и о том, и о другом. Я бы предпочёл выставочный бой.



Такие парни, как Конор, которые не очень сильно бьют, блогеры или ребята из UFC… Я не против того, чтобы драться с ними, но я не хочу ставить себя в положение, при котором я могу навредить себе», — приводит слова Мейвезера Daily Mail.



Первый бой Макгрегора и Мейвезера состоялся в 2017 году. Поединок закончился победой Флойда техническим нокаутом в 10‑м раунде.

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