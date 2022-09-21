Третий бой между Альваресом и Головкиным собрал менее 600 тысяч платных просмотров

Третий бой между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом не оправдал ожиданий организаторов по количеству платных просмотров, сообщает BJ Penn.

По информации источника, стриминговому сервису DAZN, который транслировал поединок, требовалось реализовать более 600 тыс. подписок, чтобы выйти только на уровень безубыточности. Однако окончательная цифра, по некоторым подсчётам, составила около 550–575 тыс. покупок.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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