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Дана Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Канело собрал низкие просмотры

Дана Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Канело собрал низкие просмотры
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Президент UFC Дана Уайт высказался о низком количестве платных просмотров третьего боя между мексиканским боксёром Саулем «Канело» Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Ранее сообщалось, что поединок не оправдал ожидания организаторов и собрал около 550-575 тыс. покупок.

«Поединок запоздал. Этот бой следовало сделать четыре года назад», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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