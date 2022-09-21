Дана Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Канело собрал низкие просмотры
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Президент UFC Дана Уайт высказался о низком количестве платных просмотров третьего боя между мексиканским боксёром Саулем «Канело» Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Ранее сообщалось, что поединок не оправдал ожидания организаторов и собрал около 550-575 тыс. покупок.
«Поединок запоздал. Этот бой следовало сделать четыре года назад», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого был бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.
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