Деонтей Уайлдер: сейчас я член Зала славы бокса

Американский боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что сделал достаточно, чтобы войти в Зал славы бокса.



«Я сделал достаточно. Сейчас я член Зала славы бокса. Я уже сейчас знаю, что, когда пройдёт пять лет и я закончу выступления, я автоматически попаду в боксёрский Зал славы, без вопросов. Если нет, я буду очень удивлён», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.



Следующий бой Деонтей Уайлдер проведёт с финном Робертом Хелениусом. Поединок состоится 15 октября в Бруклине (США).



Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда повторно проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри и не сумел вернуть себе титул WBC, завоёванный им ещё в 2015 году. Хелениус также в октябре досрочно остановил в реванше поляка Адама Ковнацкого.