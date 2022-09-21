Тренер Чимаева ответил Хабибу на критику команды шведского бойца

Реза Мадади, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, ответил экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову на его критику в адрес команды.

«Дорогой Хабиб, мой брат-мусульманин. Прежде всего я хотел бы сказать, что очень уважаю тебя как спортсмена и за все твои достижения в нашем любимом виде спорта. Также очень горжусь тем, как ты представляешь нашу религию, веру и бога во всех интервью и выступлениях. Но я бы хотел высказаться по поводу того, что Хамзат не имеет вокруг себя команды из мусульман, и якобы это стало причиной того, что он не смог сделать вес.

Вынужден не согласиться с тобой в этой части. У Хамзата с первого дня были не только друзья-мусульмане и товарищи по команде, такие как я, но и представители многих других религий и слоёв общества. Это были люди, которые были с ним с самого начала, дарили ему любовь, разделяли с ним горе и радость и сделали всё, чтобы привести его туда, где он сейчас находится.

Быть мусульманином — не значит быть идеальным и безупречным. Поверьте мне, я совершил много ошибок в своей жизни. При всём уважении ты тоже. Поэтому не соглашусь с тем, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным. Гораздо важнее иметь команду, которая заботится о тебе в хорошие и трудные времена, независимо от того, какой веры или религии они придерживаются. И это то, что есть у Хамзата.

Есть несколько проблем, из-за которых Хамзат не сделал вес, но они останутся в команде. Он ещё молод и будет учиться на своих ошибках. Если такой большой чемпион, как ты, учился на похожих ошибках, я не сомневаюсь, что наш брат Хамзат тоже справится», — написал Мадади в своих социальных сетях.

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