Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Чимаева ответил Хабибу на критику команды шведского бойца

Тренер Чимаева ответил Хабибу на критику команды шведского бойца
Комментарии

Реза Мадади, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, ответил экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову на его критику в адрес команды.

«Дорогой Хабиб, мой брат-мусульманин. Прежде всего я хотел бы сказать, что очень уважаю тебя как спортсмена и за все твои достижения в нашем любимом виде спорта. Также очень горжусь тем, как ты представляешь нашу религию, веру и бога во всех интервью и выступлениях. Но я бы хотел высказаться по поводу того, что Хамзат не имеет вокруг себя команды из мусульман, и якобы это стало причиной того, что он не смог сделать вес.

Вынужден не согласиться с тобой в этой части. У Хамзата с первого дня были не только друзья-мусульмане и товарищи по команде, такие как я, но и представители многих других религий и слоёв общества. Это были люди, которые были с ним с самого начала, дарили ему любовь, разделяли с ним горе и радость и сделали всё, чтобы привести его туда, где он сейчас находится.

Быть мусульманином — не значит быть идеальным и безупречным. Поверьте мне, я совершил много ошибок в своей жизни. При всём уважении ты тоже. Поэтому не соглашусь с тем, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным. Гораздо важнее иметь команду, которая заботится о тебе в хорошие и трудные времена, независимо от того, какой веры или религии они придерживаются. И это то, что есть у Хамзата.

Есть несколько проблем, из-за которых Хамзат не сделал вес, но они останутся в команде. Он ещё молод и будет учиться на своих ошибках. Если такой большой чемпион, как ты, учился на похожих ошибках, я не сомневаюсь, что наш брат Хамзат тоже справится», — написал Мадади в своих социальных сетях.

«Ел слишком много тирамису». Чимаев опять наехал на Хабиба – всё из-за замечания Орла «Ел слишком много тирамису». Чимаев опять наехал на Хабиба – всё из-за замечания Орла

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022