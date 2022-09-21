Стал известен следующий соперник Абубакара Нурмагомедова в UFC

Российские бойцы смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев проведут поединок на турнире UFC 280, который состоится в Абу-Даби 22 октября 2022 года, сообщает пресс-служба лиги.
Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат известного российского бойца, бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. В его активе 16 побед, три поражения, а также одна ничья.
Ожидалось, что Нурмагомедов выйдет в октагон на турнире UFC в июле, однако у россиянина возникли проблемы с получением визы в США.
Что касается Омаргаджиева, то на его счету 14 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою Гаджи Омаргаджиев проиграл Кайо Борральо. Примечательно, что в конце боя Гаджи получил запрещённый удар коленом, однако судьи признали этот приём легитимным и отдали победу бразильцу, поскольку Гаджи не смог продолжить бой.
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