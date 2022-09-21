Самый молодой боец UFC прокомментировал приглашение Даны Уайта в промоушен

17-летний американец Рауль Росас Джуниор, ставший накануне самым молодым бойцом UFC, прокомментировал приглашение в промоушен.
«Я здесь не просто так. Знал, что Дана даст мне контракт, иначе меня бы здесь не было. Мне 17 лет, и у меня рекорд 6-0. Дана пока представляет мои возможности, но он скоро узнает, на что я способен. Готов драться хоть каждую неделю, каждый месяц — мне всё равно. Я полон энергии и мотивации. Как уже сказал ранее, время для отдыха будет на пенсии, когда состарюсь. Сейчас мы только начинаем, так что нет причин останавливаться.
Знаю, что будет непросто, но в этой жизни ничего не даётся легко. Я стану самым молодым чемпионом UFC. Мне всё равно, что для этого потребуется, никто у меня этого не отнимет. Если бы мне предложили драться с пятёркой лучших в дебютном поединке, я бы согласился, но мне нужно работать над собой», — приводит слова Росаса MMAJunkie.
После победы над Мэндо Гутьерресом на турнире Dana White's Contender Series президент UFC Дана Уайт дал Раулю Росасу контракт на участие в боях промоушена.
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