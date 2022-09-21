Стерлинг: буду очень шокирован, если Росас не станет чемпионом UFC к 25 годам

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейн Стерлинг высказался о перспективах 17-летнего американца Рауля Росаса Джуниора, ставшего накануне самым молодым бойцом промоушена.

«В этом возрасте я бы обращался за советом и тренировался с парнями постарше, чтобы преуспеть в развитии. Но я уверен, что Росас и его команда умны, раз подготовили всё для его будущего. Да, он, вероятно, хорошо проявит себя в полулёгком дивизионе после того, как немного поработает в весовой категории ступенью ниже.

Он получит хороший опыт в UFC и будет претендовать на титул. Если Росас не станет чемпионом UFC к 25 годам, я буду очень шокирован», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

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