Боец UFC Алиев: Дана Уайт, дай мне бой прямо сейчас. Я разобъю лёгкий дивизион

Боец из Таджикистана Нурулло Алиев (7-0) прокомментировал подписание контракта с UFC после победы в поединке с американцем Джошем Уиканом на турнире Dana White's Contender Series.

«Я разобью тебя, лёгкий дивизион. Уже сказал Дане, дай мне бой прямо сейчас. Если хотите, можете дать мне даже бойца из топ-15. Последние два дня никто не спал. Начиная с молодёжи и заканчивая стариками. В нашей стране было 7 утра, люди праздновали. Это просто безумие.



Конечно, я хочу прославить свою страну. Надеюсь, подписание контракта с UFC откроет двери, потому что в нашей стране есть много перспективных бойцов», — цитирует Алиева MMAJunkie.

22-летний Алиев станет первым бойцом из Таджикистана, который выступит в промоушене.

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