Макгрегор отреагировал на слова Мейвезера о желании провести с ним бой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера, который в недавнем высказывании заявил, что желает провести с ним бой в следующем году.

Макгрегор опубликовал в своих социальных сетях фото с их прошлого поединка, добавив хештег «неинтересно».

Напомним, первый бой Макгрегора и Мейвезера состоялся в 2017 году. Поединок закончился победой Флойда техническим нокаутом в 10‑м раунде.

Мейвезер сейчас готовится провести выставочный бой против японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры. Для 45-летнего боксёра это будет уже четвёртый выставочный поединок. Ранее американец встречался с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром.

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