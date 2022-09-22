Соннен дал совет будущему победителю боя Махачева и Оливейры

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что победителю поединка россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры стоит вызвать на следующий бой Александра Волкановски.
«Победителю боя Махачева и Оливейры стоит бросить вызов Алексу Волкановски. Он сейчас прощупывает эту весовую категорию, но никто не называет его имя. Кто-то скажет, что дело в уважении. Кто-то — что он даже не в этой весовой категории. Но им лучше с этим разобраться и немедленно бросить ему вызов.
Я не думаю, что Дана Уайт действительно даст ему возможность. Он хочет быть запасным в бою Махачева и Оливейры, но ему никто не даст этого сделать», — приводит слова Соннена Sportskeeda.
Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280. Ранее Александр Волкановски публично заявлял, что в случае необходимости готов заменить любого из бойцов.
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