Джо Роган рассказал, при каких условиях он уйдёт из UFC

Комментатор UFC Джо Роган рассказал, при каких условиях он будет готов покинуть промоушен.



«Если Дана Уайт уйдёт из UFC, то уйду и я. Это даже есть в моём контракте», — сказал Джо Роган во время записи своего подкаста.



Роган работает в UFC с 1997 года. Он начинал работу в промоушене в качестве журналиста и брал интервью у бойцов, прежде чем стать комментатором.



С 2011 по 2017 год Роган неизменно становился личностью года в смешанных единоборствах. Кроме того, в 2010 и 2011 годах он был признан лучшим телеведущим в США.



Ранее Дана Уайт высказался о низком количестве платных просмотров третьего боя между мексиканским боксёром Саулем «Канело» Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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