Джо Роган рассказал, при каких условиях он уйдёт из UFC
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Комментатор UFC Джо Роган рассказал, при каких условиях он будет готов покинуть промоушен.
«Если Дана Уайт уйдёт из UFC, то уйду и я. Это даже есть в моём контракте», — сказал Джо Роган во время записи своего подкаста.
Роган работает в UFC с 1997 года. Он начинал работу в промоушене в качестве журналиста и брал интервью у бойцов, прежде чем стать комментатором.
С 2011 по 2017 год Роган неизменно становился личностью года в смешанных единоборствах. Кроме того, в 2010 и 2011 годах он был признан лучшим телеведущим в США.
Ранее Дана Уайт высказался о низком количестве платных просмотров третьего боя между мексиканским боксёром Саулем «Канело» Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
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