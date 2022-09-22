Александр Усик: я уже много где побывал – и в Европе, и в Америке. Хочется быть дома

Украинский боксёр Александр Усик рассказал о том, где хочет жить и чем планирует заниматься в ближайшее время кроме спорта.



«Что буду делать в ближайшее время? Дома обустраиваю быт, чтобы всё работало. Хожу в тир. Покидать Украину не планирую. Я уже много где побывал – и в Европе, и в Америке… Домой хочется. Хочется быть дома и, если есть силы и возможности, помогать людям», – сказал Усик в интервью BBC.



Напомним, в этом же интервью Александр Усик, являющийся чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, рассказал о планах в ринге. Он хочет провести ещё два больших боя с соперниками уровня Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера, после чего завершить карьеру. Другие варианты и оппоненты ему неинтересны.