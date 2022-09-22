Нейт Диаз ведёт переговоры с Bellator. Ранее он заявил об уходе из ММА

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что ведёт переговоры с представителями американского бойца смешанных единоборств Нейтом Диазом.



«Да, мы с ним говорим. Уже связывались. Я уверен, он ведёт переговоры со многими, Нейт в выигрышном положении. Знаю, что он хочет бой с Джейком Полом, который проведёт бой с Андерсоном Силвой. Мы надеемся, что достигнем соглашения по какой-нибудь сделке. Хотим, чтобы Диаз проводил свои бои в смешанных единоборствах в нашем промоушене, так что мы ведём диалог», — приводит слова Кокера BJPenn.



Стоит отметить, что после победы над Тони Фергюсон в главном поединке UFC 279 Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC и из смешанных единоборств, чтобы попробовать себя в таких видах спорта, как бокс, кикбоксинг или джиу-джитсу.