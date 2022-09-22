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Жозе Альдо раскрыл причину проигрыша Макгрегору в 2015 году

Жозе Альдо раскрыл причину проигрыша Макгрегору в 2015 году
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Бразильский боец UFC Жозе Альдо рассказал, почему он проиграл ирландцу Конору Макгрегору в титульном бою полулёгкого дивизиона промоушена в 2015 году.

Напомним, Макгрегор нокаутировал Альдо уже через 13 секунд после начала боя и забрал себе чемпионский пояс.

«Я не недооценивал соперников. Я много тренируюсь, потому что знаю, что кто бы ни стоял передо мной, я дерусь с лучшими в мире и должен выйти в лучшей форме.

Это заслуга Макгрегора. Он крупнее меня и нанес удар первым. Мой удар попал по нему, но уже после. Если бы не было его удара, это была бы хорошая атака, но Конор знал, что я буду делать.

Люди говорили, мол, он залез мне в голову, но нет, я был очень спокоен и ясно мыслил. Самого удара я не почувствовал», — приводит слова Альдо MMA News.

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