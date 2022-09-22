Тренер Бивола: Канело переоценён, реванш с Дмитрием сложится для него ещё хуже

Тренер российского боксёра в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Дмитрий Кириллов высказался о возможном реванше его подопечного с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
«То, что Канело переоценён было видно ещё в первом поединке с Биволом. Я и раньше не считал его суперзвездой. Он мощный и взрывной, но стоит на месте. Его любят зрители, ему грамотно выбирали соперников — вот он и стал звездой. Как тренер могу сказать, что он переоценён и не настолько хорош, он не первый номер.
В реванше с Биволом у него всё сложится ещё хуже — это абсолютно. Дмитрий не раскрылся в первом бою, образ Сауля напрягал его. В реванше он может завершить поединок ярче, если будет готов психологически. Но пока вернёмся к тому, что Биволу нужно отбоксировать 5 ноября», — приводит слова Кириллова РИА Новости Спорт.
5 ноября Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
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