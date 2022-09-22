Кормье назвал бой мечты с участием Хамзата Чимаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о том, какой поединок он хотел бы увидеть в промоушене.
«Если мы говорим о поединке, который я хочу увидеть, то на первом месте идёт бой Хамзата Чимаева и Исраэля Адесаньи. К тому же сейчас есть ощущение, что Чимаев в итоге перейдёт в средний дивизион из-за проблем с весом. Думаю, что этот бой может получиться очень весёлым», — приводит слова Кормье Sportskeeda.
Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Ранее в апреле Чимаев провёл бой с Гилбертом Бёрнсом и выиграл единогласным решением судей.
Исраэль Адесанья является чемпионом UFC в среднем весе.
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