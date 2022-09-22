Боец UFC Энтони Смит: Хабиб и Ислам очень умны

Американский боец UFC Энтони Смит поделился мнением о предстоящем поединке между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
Титульный поединок в лёгком весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 280 в Аду-Даби, который пройдёт 22 октября.
«Я думаю, что в начале поединка будет тяжёлая схватка в партере. Но нельзя забывать о том, что и Хабиб Нурмагомедов, и Ислам Махачев очень умны. Они не станут тратить много времени на что-то, если это не будет им приносить успех», — заявил Смит в подкасте у Майкла Биспинга.
Стоит отметить, что Ислам Махачев подходит к бою за чемпионский титул с серией из 10 побед подряд. В последнем поединке российский боец выиграл техническим нокаутом у Бобби Грина.
У Оливейры серия их 11 побед. Он в последним бою справился с Джастином Гэтжи, проведя удушающий приём.
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