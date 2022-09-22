Боец из Дагестана провернул провокационный трюк Хабиба Нурмагомедова

23 сентября в Екатеринбурге пройдёт турнир RCC Intro 23, где в соглавном событии выступит дагестанский боец Темирхан Темирханов по прозвищу Танк. Парень уже запомнился своей ударной мощью, но так и не получил шанса проявить свой уровень борьбы.



На этот раз его ждёт соперник из Бразилии Нейлсон Гомес, который, в свою очередь, умеет и любит бороться. Даже на бумаге за Темирхана становится страшно, но тот решил отреагировать в стиле Хабиба Нурмагомедова и вышел на стердаун в футболке: «Если бы я не умел бороться, меня бы звали Нейлсон Гомес».



Подобный трюк проворачивал и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов, когда надевал футболку с надписью «Если бы самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу». Это было ещё в 2013 году, когда Хабиб дрался против Тьяго Тавареса, у которого был чёрный пояс по джиу-джитсу.



Что касается Темирхана, то уже завтра, 23 сентября, мы лично сможем увидеть, что он сможет противопоставить бразильцу. Турнир RCC Intro 23 в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале UDAR. Начало – в 16:00 по московскому времени.